Oltre i risultati: Juventus, miglioramento del 53% rispetto al 2024

La Juventus ha evidenziato un notevole miglioramento delle sue performance economiche, con un incremento del 53% dei ricavi nel primo semestre della stagione 2024/2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi totali del club sono saliti a 291,6 milioni di euro, registrando un aumento di ben 101 milioni rispetto ai 190,6 milioni del primo semestre 2023/2024.Gran parte di questo miglioramento è attribuibile alla partecipazione della Juventus alla UEFA Champions League 2024/2025. In particolare, i ricavi derivanti dai diritti audiovisivi e dai proventi media sono aumentati di 60,1 milioni, di cui 64,1 milioni direttamente legati alla competizione europea. Inoltre, il club ha beneficiato di un incremento dei ricavi da gare, che sono aumentati di 12,5 milioni. Di questi, 5,2 milioni derivano dalle partite UEFA, mentre il resto è frutto dell'incremento dei ricavi da abbonamenti e biglietteria delle gare casalinghe di Serie A.

Un ulteriore fattore positivo è rappresentato dall'aumento dei proventi da gestione dei diritti dei calciatori, che hanno raggiunto i 67,4 milioni, segnando un incremento rispetto all'esercizio precedente.Tuttavia, non mancano alcune voci in calo. La Juventus ha registrato una diminuzione dei ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità, che sono scesi di 18,2 milioni rispetto all'esercizio precedente. Questo calo è principalmente dovuto alla mancata sottoscrizione di un contratto per il front jersey sponsor, una delle voci tradizionalmente più importanti per il club bianconero. Anche i ricavi derivanti dalla vendita di prodotti e licenze sono diminuiti drasticamente del 64,5%. Tuttavia, questa flessione è il risultato di un cambiamento strategico nel modello di business del merchandising: il 21 giugno 2024, la Juventus ha siglato un accordo con Fanatics Italy s.r.l., che ha assunto la gestione dell’e-commerce, della vendita al dettaglio e della produzione del merchandising. Questo accordo ha comportato un calo dei ricavi, ma allo stesso tempo ha portato a una riduzione dei costi correlati e a un moderato incremento della marginalità netta.In sintesi, la Juventus ha registrato un periodo di crescita significativa, soprattutto grazie agli introiti derivanti dalla partecipazione alla Champions League, ma il club è chiamato a gestire alcune sfide, come il calo delle sponsorizzazioni e la riorganizzazione del suo modello di merchandising, per consolidare il proprio successo economico nel futuro.