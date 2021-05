1







di Nicola Balice

A una partita dalla fine è ovviamente il futuro di Andrea Pirlo a tenere banco in casa Juve. E molto, se non tutto, dipende dal piazzamento finale: qualificarsi o non qualificarsi in Champions fa tutta la differenza del mondo, inutile negarlo. Così come non è solo la posizione del tecnico bianconero a essere ancora sospesa, basti pensare a tutta l'area tecnica il cui contratto è in scadenza al 30 giugno 2021: tutto ruota attorno alla figura di Fabio Paratici, il dirigente più importante e allo stesso tempo più in discussione, spetterebbe a Federico Cherubini (anche lui in scadenza) guidare l'eventuale transizione tra vecchia e nuova era.



Intanto Bologna-Juve rappresenterà l'ultima partita di Gigi Buffon in bianconero, sia che giochi sia che rimanga in panchina a sostenere i compagni di squadra. Ma sono tante le storie di grandi vecchi, non solo d'età ma di anzianità di servizio, che si intrecciano in questo ultimo atto tra un ciclo che finisce e uno che potrà ripartire subito dopo. Da Chiellini e Bonucci a Ronaldo e Dybala, passando per Morata, Szcezny e Ramsey. Con una buona notizia che invece riguarda Cuadrado. Scopri tutti nella gallery dedicata