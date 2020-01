Mezza Europa è sulle tracce di Dani Olmo. Il trequartista classe '98 della Dinamo Zagabria piace a Juve, Milan, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Borussia Dortmund e Barcellona, club nel quale è cresciuto prima di affermarsi in Croazia. Il giocatore vorrebbe lasciare il club già a gennaio, la Dinamo spera di incassare più dei 25 milioni guadagnati dalla cessione di Pjaca alla Juventus che per ora rappresentano l'incasso record del club. Secondo Mundo Deportivo, il Barça è la squadra in pole per Olmo, ma gli spagnoli lavorano per riprenderlo a giugno.