Le parole di Marco Olivieri alla sua presentazione ufficiale al Lecce, dove è approdato in prestito dalla Juventus: ​ "È stato deciso che era meglio fare un altro anno in Serie B (l'anno scorso era all'Empoli, ndr).Mi piacciono molto le piazze calde, ma serve tempo e lavoro per raggiungere gli obiettivi come la promozione in Serie A. Tuttavia avere supporto di tifoserie come quella del Lecce è esaltante, ti spinge a dare di più ed è bellissimo. Io asco come esterno, poi ho giocato come seconda punta l’anno scorso ma è stato un adattarsi rispetto alla mia posizione principale e naturale. Sono un esterno a cui piace attaccare le difese dalle spalle, dotato di buona forza e che punta sul rientrare e calciare con il piede forte. Sul dribbling c’è certamente da lavorare e voglio migliorare su tutto""La stagione alla Juve è stata per me molto significativa,Non mi sento certo di aver perso treni perché la mia carriera è iniziata da due-tre anni, nei quali ho cercato di raccogliere il massimo. Sono soltanto all’inizio”.