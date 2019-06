Marco Olivieri nasce il 30 giugno del 1999 a Fermo. Cresciuto come attaccante nelle giovanili dell'Empoli, nell'estate del 2017 inizia la propria avventura nella Primavera della Juventus, salvo poi salire in Under 23 a partire dalla prossima stagione. Se tra i più giovani Olivieri si è fatto valere, l'anno scorso ha vissuto una stagione ai margini, senza segnare alcun gol nelle 25 presenze collezionate in Serie C. Un grande prospetto per il futuro dei bianconeri, che lo hanno di recente riscattato dai toscani per 1 milioni di euro, al momento ancora in parte inespresso. Nel giorno del suo 20esimo compleanno, tanti auguri Marco!