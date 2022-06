L'ex giocatore della Juve, Ruben Olivera, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali dell'Aprilia Calcio, squadra con la quale inizierà una nuova avventura da allenatore.



'Ci tengo in primis a ringraziare il Presidente Pezone ed il direttore Stigi che hanno pensato a me per guidare la prima squadra durante il prossimo campionato. Sono molto contento e carico per questa grande sfida in panchina che mi aspetta. Sarà un anno importante sia per me che per la società, già stiamo lavorando insieme al Club per allestire un’ottima squadra. Il fatto che io abbia già militato come calciatore nell’Aprilia è sicuramente una bella responsabilità ma l’obiettivo è quello di far bene e non vedo l’ora di iniziare sperando di poter vedere tanti tifosi allo stadio'.