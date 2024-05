Ruben, ex attaccante uruguaiano della, è stato intervistato ai microfoni di IlBianconero, dove ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al nuovo incarico di Paolo. Il tecnico della Primavera infatti sarà il traghettatore della prima squadra per le ultime sfide con. Di seguito le dichiarazioni.Sa che è un'occasione importante, per la situazione. Allenerà la squadra del suo cuore. E' strafelice. Affronterà poi il Bologna. I ragazzi gli daranno grande disponibilità, Paolo ha grande carisma ed è molto preparata. Farà bene