Intervenuto in esclusiva ai microfoni de IlBiancoNero.com, l'ex calciatore della Juve, Ruben Olivera, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul delicato momento che stanno vivendo i bianconeri.'La Juve è entrata in un limbo dal quale farà fatica ad uscirne. Dopo la sosta, la squadra sarà sicuramente più fresca ma non c'è un'idea di gioco. Ad oggi vedo almeno 8 o 9 squadre che stanno molto meglio rispetto alla Juve. Stanno tutti aspettando che Di Maria faccia la giocata o che Vlahovic segni, ma la verità è che la squadra è molto remissiva, molto bassa e sembra aver paura ad attaccare le squadre avversarie. Contro la Fiorentina abbiamo giocato per 45 minuti nella metà campo nostra'.