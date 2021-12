Non ci sono parole per ringraziare ma vorrei che il percorso di intitolazione porti a unire e non a dividere, sarebbe molto bello, anche nel rispetto e nel ricordo di Paolo che nel 1982 ha fatto sognare l’Italia e gli italiani e che a distanza di 40 anni viene ricordato con un eroe nazionale, simbolo della maglia azzurra e dell’Italia campione del mondo". Lo ha scritto su Instagram la moglie di, dopo che la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno con il quale impegna il governo a valutare la possibilità di intestare l'Olimpico, che è un impianto del Coni, al capocannoniere di Spagna '82, ex Juve.