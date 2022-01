"A Roma i romani pensano lo stadio sia di loro proprietà". Lo dice ai microfoni di Radio Punto Nuovo la vedova di Paolo Rossi, Federica Cappelletti. "Premetto che rispetto le loro idee perché sia Lazio sia Roma da anni giocano in questo stadio, però se ne può parlare in toni più umani e rispettosi, ma anche più intelligenti. Che si faccia o meno, Paolo non ha bisogno di uno stadio per essere ricordato. Bisogna rispettare lui, la famiglia e tutte le persone che amano Paolo e ne sono tante. Poi si vedrà".