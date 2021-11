Due ex giocatori della Juventus,, hanno parlato della proposta lanciata dalla Figc, attraverso il presidente Gravina, relativa allo stadio: la Federazione vorrebbe dedicarlo a, cambiando quindi il nome.All'Adnkronos, Gentile l'ha definita "una buona idea, speriamo che vada avanti. Sono cose che fanno sempre piacere, Paolo è stato sfortunato, nel pieno della vita è stato stroncato dal male. Sono d'accordo con un riconoscimento così: quel Mondiale lì non se lo dimentica nessuno, ha dato agli italiani un'emozione particolare e Paolo ne è stato uno degli artefici malgrado l'inizio difficile. Poi s'è scatenato col Brasile e quando prendeva palla sembrava scontato che la mettesse in rete.".invece ha dichiarato: "Con Paolo avevo un rapporto di fratellanza. Se quel mondiale sia rimasto più del successivo nel cuore degli italiani non so giudicare, dico solo che intitolargli l'Olimpico".