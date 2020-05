Succede in Portogallo, nella Terza Serie del calcio lusitano. Una lettera indirizzata a Cristiano Ronaldo, che porta la firma dei giocatori e dei dirigenti dell'Olhanense, che scrivono al fenomeno juventino per intercedere nella loro causa, reputando di aver subito una grave ingiustizia. Dopo il ricorso presso gli organi competenti, infatti, si sono rivolti direttamente a lui, apostrofandolo così: "Abbiamo deciso di scriverti questa lettera perché sei il Dio del calcio portoghese e sei fonte di ispirazione per chiunque giochi". Una lettera aperta pubblicata anche su Facebook in cui sono spiegati i motivi dello scritto: il club non verrà promosso in Serie A, nonostante al momento della sospensione delle competizioni a causa del Coronavirus fosse al primo posto del suo girone. Secondo regolamento le prime due squadre dei quattro gironi avrebbero dovuto giocarsi la promozione tramite playoff, ma la Federazione ha deciso di promuovere direttamente le due squadre con il maggior numero punti. E così si cerca l'intercessione di CR7, superiore nell'immaginario anche ai vertici del calcio portoghese.