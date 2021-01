Tra le più meravigliose tifose della Juventus del panorama di Instagram non può mancare la bellissima Olga Friniuc. Modella, ballerina ed ex Miss Moldavia, direttamente dalla capitale Chisinau, si è trasferita a Milano per inseguire il proprio sogno, con fenomenali risultati, anche da madrina dell'Olimpia Milano di basket. La sua passione più grande, a livello sportivo, però, non può che essere la Juventus, che supporta sempre con felicità e calore. E i suoi quasi 33.000 follower sul popolare social network non vedono l'ora di vederle sfoggiare qualche scatto... in bianconero!



