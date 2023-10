Il DS dell’Olbia Tommasoha analizzato la gara contro la Juventus Next Gen di ieri. Queste le sue parole riportate da Centotrentuno.com:"Partita equilibrata, abbiamo perso per degli episodi. Dispiace, ma dobbiamo subito guardare alla partita di giovedì contro il Pineto. Dispiace, la squadra ha dato tutto e ha fatto quello che doveva fare, ma dobbiamo essere più cattivi in zona gol. Non posso rimproverare niente. Anche in inferiorità numerica la squadra ha dimostrato voglia e determinazione, abbiamo sfiorato anche il pareggio".