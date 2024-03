Olbia-Juventus Next Gen, la cronaca LIVE



Juventus (3-4-2-1)

Daffara;

Savona,

Stivanello,

Muharemovic;

Perotti,

Salifou,

Hasa,

Rouhi;

Sekulov,

Guerra;

Cerri

Olbia

Rinaldi,

La Rosa,

Dessena,

Bellodi,

Incerti,

Ragatzu,

Palomba,

Nanni,

Arboleda,

Montebugnoli,

Catania

Olbia-Juventus Next Gen, le formazioni ufficiali

Olbia-Juventus Next Gen, dove vederla in tv e streaming

La Juventus Next Gen , dopo una serie di nove risultati positivi di fila, ha recentemente sperimentato un lieve rallentamento. Nei tre incontri più recenti, i ragazzi dihanno raccolto soltanto due punti, concludendo in pareggio contro il Gubbio. Questo rende l'incontro imminente contro l', squadra posizionata al penultimo posto nel girone B di Serie C, ancora più cruciale per tornare alla vittoria. L'obiettivo è ristabilire la propria supremazia sul campo e riacquistare slancio per mantenere alte le proprie ambizioni nel campionato. La partita si preannuncia quindi carica di tensione e determinazione da entrambe le parti.In attesaLa sfida tra Olbia e Juventus Next Gen, valida per la 30ª giornata del Campionato Serie C - Girone B, sarà visibile in diretta su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go.