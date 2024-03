Olbia-Juventus Next Gen, le pagelle: I voti ai protagonisti

DAFFARA 6 – Ha la fortuna di assistere ad un bel match, da posizione privilegiata, senza paturnie

MUHAREMOVIC 6.5 – Zero problemi, normale amministrazione

STIVANELLO 6.5 – Al centro della difesa, smista palloni di qua e di là

SAVONA 6.5 – Sempre interessante quando si stacca dalla linea e avanza in posizione più offensiva

PEROTTI 6.5 – Non si contano le volte che arriva sul fondo e mette nel mezzo palloni interessanti

HASA 7.5 – Quel missile di controbalzo è un messaggio chiaro: è pronto per fare il salto

SALIFOU 6.5 – Quando l’Olbia prova a prendere campo, ci pensa lui a spegnere ogni velleità

ROUHI 7 – E’ una delle grandi sorprese di questa seconda parte di stagione. Che qualità, che spinta. Con quel mancino riesce sempre a pescare i compagni in area

GUERRA 7.5 – Si è preso sulle spalle il peso di una squadra giovane e, fino a qualche mese fa, in crisi di fiducia e risultati. Un peso che sulle sue spalle è diventato leggerissimo

SEKULOV 7.5 – Il suo rientro alla base fa sorridere Brambilla e tutta la Juventus. Ma, parliamoci chiaro, la Serie C non è cosa sua: fuori categoria

CERRI 6 – Il gol lo salva, fin lì tante imprecisioni ed errori grossolani

DA GRACA 6 – Tanto impegno, ma non trova il gol tanto agognato

IOCOLANO 6 – Minuti utili a trovare la miglior condizione

STRAMACCIONI sv

PALUMBO sv

TURICCHIA sv

All. BRAMBILLA 7.5 – In Costa Smeralda, a pochi passi da spiagge dalla bellezza abbacinante, questa sera la scena se la prende la sua Juventus. Un po’ si esagera, un po’ si scherza. Sì, ma mica tanto.

Autorevole, autoritaria: la Juventus Next Gen diverte e si diverte. Goleada in terra sarda per i ragazzi di mister Brambilla che vincono 4 a 0 contro l’Olbia e consolidano un posto nella zona playoff. Prestazione maiuscola dei bianconeri che indirizzano il match fin dai primi minuti e chiudono la pratica a inizio secondo tempo. I gol sono di Guerra, Sekulov, Hasa e Cerri.