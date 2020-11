Il presidente di Serie C, Francesco Ghirelli, attraverso un comunicato ufficiale ha reso noto che la gara Olbia-Juventus Under 23 si disputerà domenica 29 novembre alle ore 12.30. La partita sarà in diretta su Rai Sport.



IL MOMENTO - La Juve, che recupererà solo il 2 dicembre la sfida con la Pergolettese e mercoledì 25 la gara con il Grosseto in casa, è reduce dal pari esterno con il Novara di domenica 8 novembre. La vittoria manca quasi da un mese: 25 ottobre, 0-1 sul campo della Lucchese. Con l'Olbia, l'occasione di rifarsi.