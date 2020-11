La Juventus Under 23 quest'oggi scende in campo con l'unico obiettivo di vincere contro l'Olbia, continuare a convincere attraverso il gioco e inanellare la terza vittoria consecutiva importante per classifica e morale. La squadra di Lamberto Zauli sta attraversando un ottimo momento di forma, il periodo più difficile - la diffusione dei contagi nel gruppo squadra e il virus che ha colpito lo stesso allenatore - sembra essere alle spalle e questo permette di avere un maggiore equilibrio che si rispecchia in campo; prima in allenamento e poi in partita. Inoltre, i giovani bianconeri vogliono vincere e dedicare i tre punti a Vrioni, vittima in settimana di un brutto infortunio.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Olbia (4-3-1-2): Tornaghi; Arboleda, Emerson, Altare, Cadili; Lella, Ladinetti, Pennington; Ginadonato; Ragatzu, Cocco. A disp. Van Der Want, Barone, La Rosa, Pisano, Secci, Dalla Bernardina, Demarcus, Biancu, D'Agostino, Occhioni, Marigosu, Udoh, Gagliano. All. Canzi

Juventus Under 23 (3-4-2-1): Nocchi; Delli Carri, Capellini, Gozzi; Di Pardo, Peeters, Ranocchia, Wesley; Mosti, Rafia; Brighenti. A disp. Bucosse, Raina, Rosa, Coccolo, Barbieri, Riccio, Troiano, Fagioli, Felix Correia, Leone, Del Sole, Petrelli.​ All. Zauli



Arbitro: Sig. Di Cairano di Ariano Irpino



La diretta testuale su ilbianconero.com: