di Marco Amato

Brutta prestazione complessiva della Juventus Under 23 che perde 2 a 1 a Olbia e non riesce a collezionare la terza vittoria consecutiva. Più che il risultato, a preoccupare è la prestazione, decisamente sottotono.



NOCCHI 7 - Compie un paio di parate decisive che impediscono ai sardi di raddoppiare nel primo tempo



GOZZI 6.5 - A metà primo tempo compie una chiusura decisiva su un attaccante avversario che sarebbe andato solo in porta, costretto a uscire anticipatamente per infortunio (Dal 43' COCCOLO 6 - Un paio di buoni interventi in anticipo)



CAPELLINI 5 - Troppi errori, sia in fase difensiva che con il pallone tra i piedi, ci si aspetta più precisione da lui



DELLI CARRI 6 - Bravo nelle chiusure e a far ripartire l'azione verticalizzando immediatamente dopo la riconquista. Si fa superare nel gol del 2 a 1



DI PARDO 5.5 - Non incide sulla destra, trova poco spazio e spesso viene chiuso dai raddoppi avversari. Migliora nel secondo tempo ma non basta



PEETERS 6 - Senza infami né lode, non commette grossi errori ma nemmeno esalta



RANOCCHIA 6 - Qualche buona verticalizzazione atta ad accelerare la manovra (Dal 56' PETRELLI 6 -​ Serve l'assist per Rafia, poi sparisce dal gioco)



WESLEY 5.5 - Inizia bene, poi si intestardisce troppo con il dribbling (Dal 46' CORREIA 5.5 - Non riesce ad alzare il ritmo e a scardinare la difesa avversaria)



MOSTI 6 - Ovunque a centrocampo, gioca box to box. Quantità e qualità per 45'. (Dal 46' FAGIOLI 6 - Prova a velocizzare la manovra, ci riesce con fortune alterne)



RAFIA 7 - Sfrutta le doti tecniche per cercare di scardinare la difesa avversaria e aprire spazi dove è difficile trovarne. Segna il gol del vantaggio con un tiro incrociato preciso; pochi minuti dopo è ingenuo e lascia la squadra in dieci



BRIGHENTI 6 - Lotta per tenere il pallone e far salire la squadra, è uno dei più propositivi ma poco incisivo quando c'è da finalizzare (Dal 74' ROSA 5.5 - Entra con la squadra in dieci, fatica a trovare il ritmo)



All. ZAULI 5 - Cambia l'undici di partenza rispetto alle ultime sfide ma la squadra manca di qualità e fatica a trovare spazio contro un Olbia ben schierato in campo. Squadra scarica e passo indietro dal punto di vista della prestazione