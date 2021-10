La nazionale olandese, per le partite di qualificazioni ai Mondiali contro Montenegro e Norvegia, ha diramato la sua lista di convocati. C'è anche il difensore della Juventus Matthijs De Ligt, che si trova decisamente in buona compagnia: da Dumfries e De Vrij con cui spireranno venti di derby d'Italia, fino a giocatori attenzionati dalla Juve sul mercato come Malen e soprattutto Gravenberch. Presenti altri "italiani nerazzurri" come gli atalantini De Roon e Koopmeiners.

Qui di seguito l'elenco del c.t. Van Gaal: