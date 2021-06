I problemi all'inguine dei giorni scorsi hanno frenato Matthijs de Ligt. Dopo aver saltato l'amichevole di qualche giorno fa con la Georgia, il difensore olandese non ci sarà nemmeno stasera nel debutto degli Oranje all'Europeo contro l'Ucraina. De Boer l'aveva tenuto a riposo proprio per sperare di averlo a disposizione nella gara di stasera, ma lo juventino non ce l'ha fatta. Al suo posto dal primo minuto ci sono Timber, de Vrij e Blind nel 5-3-2 dell'Olanda. Occhio a Depay, osservato speciale di mercato della Juve.