Non c'è De Ligt, ma la sfida tra Olanda e Ucraina potrebbe interessare comunque la Juventus: gli scout bianconeri infatti hanno cerchiato in rosso il nome di Vitalij Mykolenko, terzino sinistro della Dinamo Kievi e della nazionale di Shevchenko, titolare nella sfida di stasera contro gli Oranje. Classe '99, nelle scorse sessioni di mercato era stato proposto alla Juve ma non se n'è fatto nulla; nelle prossime settimane il suo nome potrebbe entrare in orbita bianconera con i dirigenti in cerca di un giocatore proprio nel suo ruolo.