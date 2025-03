Continua il momento d'oro di Huijsen: l'ex Juventus debutta con la Spagna

AFP via Getty Images

Dean Huijsen ha lasciato la Juventus in estate a titolo definitivo. Il difensore classe 2005 non ha nascosto la delusione per la sua cessione, parlando più volte del modo in cui è terminata la sua avventura bianconera. La sua esperienza alè cominciata con alcune difficoltà, ma dopo un periodo di adattamento è diventato una pedina irremovibile per il club rossonero.Il momento di Huijsen è senza dubbio tra i più positivi, e il difensore sta aggiungendo diversi tasselli importanti alla sua carriera. Come ha riportato Fabrizio Romano, infatti, anche il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su di lui. Finita qui? Non proprio:proprio in occasione della gara di Nations League contro l'Olanda.

Huijsen in campo con la maglia della Spagna

Dutch-born 19-year-old center back Dean Huijsen replaces the injured 18-year-old Pau Cubarsí to make his international debut for Spain vs. the Netherlands. pic.twitter.com/YjzheOgr5M — world of sports (@Wrld_of_sports) March 20, 2025

Il difensore ex Juventus è stato convocato per la Nations League da De la Fuente dopo l'infortunio di Iñigo Martinez, e dunque aveva ottenuto la sua prima chiamata con la Nazionale maggiore. In occasione della partita contro l'Olanda, però, è arrivato anche l'esordio ufficiale con laPoco prima della fine del primo tempo CubarsÍ è uscito per un infortunio, e ha lasciato il posto proprio a Huijsen, che a 19 anni ha trovato dunque la sua prima presenza con la Nazionale. Un momento che certifica una crescita sempre più evidente: il difensore classe 2005