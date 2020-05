Secondo quanto riferisce De Telegraaf, il ct dell'Olanda Ronald Koeman è stato ricoverato in un ospedale di Amsterdam per alcuni problemi cardiaci. Trasportato tempestivamente in ambulanza dalla sua abitazione alla clinica UMC, Koeman si troverebbe ora in condizioni stabili.



L'ex giocatore del Barcellona avrebbe accusato dolori al petto nel corso del pomeriggio e gli esami a cui è stato successivamente sottoposto hanno rivelato un'occlusione a un'arteria, che è stata prontamente risolta attraverso l'installazione di uno stent.