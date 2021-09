Bonucci, Chiellini e De Ligt, tre giocatori che possono giocare insieme ma che per gran parte della stagione finiranno per alternarsi. Tre nomi top esattamente come lo sono Van Dijk, De Ligt e De Vrij per l'Olanda. Ecco, prima questi tre giocavano tutti insieme, ora non più.Il cambio in panchina ha portato a un cambio di modulo e a un'esclusione, più forte delle altre: proprio quella di De Ligt. E' lui, ad oggi, il terzo centrale, che parte un po' più indietro nelle gerarchie. Anche perché, se non bastassero i 90' in tre gare come segnale (nella prima era squalificato, nella seconda in campo, mentre nella terza in panchina), ecco che arrivano le parole del tecnico olandese.Una frase che sa di sentenza e che, probabilmente, va fatta risalire anche a quanto successo all'Europeo, con quell'errore che De Ligt si è attribuito, scusandosi anche con tutti i tifosi. Matthjis l’insostituibile, che a 19 anni era già capitano dell’Ajax e spesso anche dell’Olanda, ora parte rincorrendo e deve risalire. Non fa polemica, ovviamente, ma continua a prendersi le sue responsabilità. Lo fece con Van Basten, lo farà ora, anche se lo scenario è un po' diverso e ora parte in svantaggio. Dovrà dimostrare, alla Juve e con l'Olanda.