è deluso dopo la sconfitta della sua Olanda contro la Turchia nella gara d'esordio delle qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar. Il difensore della Juve è stato anche protagonista di un episodio da moviola: "Tutto quello che ho visto dal campo è stato un avversario che ha respinto il pallone da dietro la linea di porta, ma l'arbitro ha preso la sua decisione - ha detto a una tv olandese - Inutile discutere se non c'è il Var. Noi non abbiamo giocato bene e per questo abbiamo perso. Dobbiamo stare più attenti ai dettagli, perché la Turchia ha fatto quattro gol su cinque tiri in porta".