Niente titolo per l'Ajax. Il club olandese, infatti, vede sfumare la vittoria del campionato nonostante gli 8 punti di vantaggio rispetto alla seconda in classifica, l'AZ Alkmaar. Lo ha deciso l'Eredivisie che - dopo l'annuncio dell'interruzione del campionato - ha comunicato oggi le decisioni in merito alle classifiche. Niente titolo, così come niente retrocessioni. Per le coppe europee, invece, l'Ajax accede direttamente agli spareggi, l'AZ farà due turni di play-off, il Feyenoord accede alla fase a gironi di Europa League, mentre PSV e Willem II si qualificano per il secondo turno di qualificazione all'Europa League.