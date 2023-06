Torna in campo oggi pomeriggio alle 15 l'di Roberto. Finale per il terzo posto controper gli azzurri sconfitti in semifinale dalla Spagna. Diversi gli spunti di interesse da questo match pomeridiano: le risposte dei bianconeridopo l'ultima brutta prestazione e gli occhi sugli obiettivi di mercato, come Davide(4-3-3) - Bijlow; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké; Wieffer, De Jong, Simons; Malen, Gakpo, Lang. CT: Koeman.Donnarumma; Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Frattesi, Cristante, Verratti; Gnonto, Retegui, Raspadori.