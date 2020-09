Vince l'Italia e lo fa con una super prestazione. Ad Amsterdam, gli Azzurri battono l'Olanda per 1-0: decide il gol di Barella.



LA PARTITA



95' - Finisce qui! Vince la Nazionale: Olanda-Italia termina 0-1 con gol di Barella.



90' - Kean spreca tutto! Lanciato in solitaria, approfitta di un errore della difesa e si trova a tu per tu con il portiere. Dopo il primo dribbling, il mancino a porta sguarnita finisce incredibilmente alto.



90' - Cinque minuti di recupero.



88' - Italia, che rischio! Gran girata sul secondo palo di Depay, che schiaccia troppo il destro. Fortunato Donnarumma.



78' - Ancora Insigne, ancora destro dal limite dell'area. Palla larga.



66' - Grande azione dalla sinistra, ancora, per gli azzurri. Kean tenta il mancino di prima dal limite dell'area. La rasoiata termina a lato di poco.



60' - Sinistro di Depay dal limite. Palla alta.



54' - Van de Beek di prima all'altezza del dischetto: ci vuole un gran Donnarumma a smanacciare in angolo.



52' - Ancora Insigne, ancora a giro sul secondo palo: gran parata di Cillessen



45' - Riparte il match



47' - Finisce qui il primo tempo: decide la rete di Barella, 1-0 degli Azzurri sull'Olanda. Ottima la prova di Giorgio Chiellini.



46' - GOL DELL'ITALIA! Grande azione degli azzurri, e grande cross di Immobile. Sul secondo palo sale Barella che schiaccia in rete di testa. 1-0 per l'Italia, meritatissimo.



45' - Due minuti di recupero.



41' - Infortunio per Zaniolo al ginocchio: entra Kean.



34' - Classica azione di Insigne, che calcia da ottima posizione sul secondo palo. Palla fuori, di nulla.



32' - Grande azione di Wijnaldum, che tenta il destro all'altezza dell'area di rigore. Para Donnarumma in due tempi.



26' - Ancora azione pazzesca di Immobile: l'attaccante serve sulla corsa Barella, che tenta il destro. Palla deviata e facilmente preda del portiere olandese.



18' - Recupero palla e lancio di Insigne per Immobile. Uno contro uno con Veltman, poi il destro radente sul secondo palo. Fuori di nulla.



14' - Super azione di Spinazzola dalla sinistra, l'ex Juve penetra e crossa sul secondo palo per Zaniolo. La semirovesciata del romanista è tanto bella quanto inefficace...



11' - Destro dal limite di Barella: la palla è deviata e finisce in corner. Ma che occasione...



2' - Subito Immobile protagonista: l'attaccante della Lazio scatta sulla sinistra e prova a incrociare da posizione complicata. Palla larga.



1' - Calcio d'inizio



OLANDA-ITALIA 0-1

Marcatori: Barella 46'

Olanda (4-3-3): Cillessen; Hateboer (70' Dumfries), Veltman, van Dijk, Aké (79' De Jong); De Roon, Van de Beek, F. de Jong; Wijnaldum (57' Bergwijn), Depay, Promes.

Italia (4-3-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli (79' Cristante); Zaniolo (41' Kean), Immobile, Insigne.

Classifica: Olanda 3, Italia 1, Bosnia 1, Polonia 0.