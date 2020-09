A caccia dei tre punti. L'Italia va in Olanda cercando una vittoria fondamentale per conquistare la vetta del girone di Nations League. Fischio d'inizio alle 20.45 di lunedì 7 settembre.



LE PROBABILI FORMAZIONI



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Zaniolo, Immobile, Kean. All. Mancini



OLANDA (4-3-3): Cillessen; Dumfries, Van Dijk, Veltman, Ake; De Roon, De Jong, Wijnaldum; Bergwijn, Depay, Promes. All. Lodeweges