1









Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, coppia d'oro della difesa della Juventus e della Nazionale azzurra. Ieri sera hanno guidato la retroguardia e aiutato il portiere milanista Donnarumma a tenere inviolata la porta dell'Italia nel successo per 1-0 sull'Olanda. Anche i quotidiani sportivi hanno sottolineato la loro ottima prova. Bonucci ha preso 6,5 sia sulla Gazzetta dello Sport che su Tuttosport, Corriere dello Sport e Corriere della Sera: gli viene dato soprattutto il merito di essere il pilastro inamovibile ("lui e altri 3, scrive la Rosea). Chiellini ha preso addirittura 7 sulla Gazzetta e 6,5 sugli altri tre giornali presi in esame: si evidenzia la sua buona prova contro un avversario ostico come Memphis Depay.