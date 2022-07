Intervenuto in conferenza stampa durante gli, il CT dell'femminile Markha parlato di mentalità vincente citando espressamente ladi Massimiliano. Ecco le sue dichiarazioni: "Se hai una storia da perdente è tutto più difficile. Lo avete visto anche tra gli uomini... Ricordate la Juventus con ilanni fa in, era sotto alla fine del primo tempo, ma la storia degli Spurs dice che non vincono mai. Noi siamo vincenti. Si è visto con Lione-Barcellona, Wendie Renard, quanti titoli hanno vinto? Uno. Quanti ne abbiamo noi? Bisogna credere in quella che è la nostra storia. Se non hai mai vinto è più difficile, noi ci siamo riusciti [...]. Abbiamo tanta esperienza e questo aiuta quando le cose vanno bene, ma anche quando non succede così. Sto provando a fare il meglio possibile per trasformare questa esperienza in leadership".