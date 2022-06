Matthijs De Ligt ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell'Olanda, commentando anche la sua nuova posizione in campo. "Abbiamo fatto grandi passi avanti questa settimana", il commento del difensore della Juve. "La partita contro il Belgio è stata una conferma che siamo sulla strada giusta. Anche in modo molto offensivo. Questo è ciò che piace agli olandesi. Gioco in mezzo alla difesa per la prima volta con questo allenatore, a volte l'ho fatto alla Juventus quindi non è una posizione sconosciuta per me. Vogliamo confermare le nostre qualità contro il Galles".