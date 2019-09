Sarà ancora a tinte arancioni la sosta per le Nazionali di Matthijs de Ligt. Le gare di ottobre, valevoli per le qualificazioni di Euro 2022, si avvicinano e allora ecco che i ct europei cominciano a fare la conta dei presenti. E De Light c'è, o meglio, dovrebbe esserci, in attesa che dalla prima lista escano poi i definitivi 23 convocati. Con Van Dijk al suo fianco, De Ligt è uno dei perni della retroguardia olandese e - a meno che non ci siano problemi d'infortuni - dovrebbe prendersi il suo posto al centro della difesa.