Your browser does not support iframes.

Si è svolta ieri sera la cerimonia organizzata ad Amsterdam dal quotidiano De Telegraaf per l’incoronazione del miglior giocatore olandese della stagione 2018/19: com’è noto ha vinto lo juventino Matthijs de Ligt, autore di una splendida annata con l’Ajax e con la Nazionale orange. Al gran galà era presente anche AnneKee Molenaar, la splendida fidanzata del difensore, che stuzzicata da un giornalista ha provato a esprimersi in italiano: "Sono orgogliosa di Matthijs, e sono… amoroso". Così così, ma c’è ancora tempo: per lui di adattarsi nei meccanismi della difesa bianconera (ma qui bisogna accelerare…), per lei di familiarizzare con la lingua.



Le ultime immagini dai social della bellissima Lady de Ligt nella nostra fotogallery