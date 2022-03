90 minuti in campo per Matthijs De Ligt. Il difensore della Juve non si è risparmiato nell'amichevole internazionale della sua Olanda contro la Danimarca (4-2 il risultato finale), giocando l'intera partita esattamente come il connazionale Denzel Dumfries, suo prossimo avversario in Serie A nel Derby d'Italia contro l'Inter. In campo nella ripresa anche Christian Eriksen, che dopo tre minuti ha trovato subito il gol del 3-2 prima che nel finale Bergwijn chiudesse definitivamente i conti a favore degli olandesi.