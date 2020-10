Stefano Okaka a Udinese Tv ha parlato ieri sera dell'inserimento nel club friulano di nuovi importanti giocatori, tra i quali l'ex juventino Roberto Pereyra: "L’arrivo dei nuovi compagni è bellissimo! Già in allenamento si inizia a vedere come si è alzato il livello. Entrare in spogliatoio con giocatori che hanno giocato al Barcellona, alla Juventus o come De Paul e Musso nella nazionale argentina, diventa più divertente e ti gasa. Inizi a pensare al futuro, a dove possiamo arrivare. Giorno dopo giorno possiamo migliorare e a fine anno tireremo le somme".