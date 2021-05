Verso Udinese-Juve, Stefano Okaka ha parlato a Il Gazzettino: "Mi sto riprendendo dai problemi fisici che mi hanno stoppato mentre ero al meglio. Il peggio è alle spalle, ho pensato, invece no. Gli obiettivi? La parte sinistra della classifica, vogliamo chiudere nel modo migliore per i tifosi e per il club". Primo ostacolo? La Juve: "Ma mettere in discussione Ronaldo è assurdo".