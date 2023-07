Tra gli obiettivi della Juve per sostituire Vlahovic in caso di partenza c'è anche Okafor del Salisburgo. Nel 2021, come ricorda Tuttosport, in occasione di Italia-Svizzera, realizzò un grande assist dopo aver saltato in velocità Acerbi. Nato come esterno con propensioni offensive, adatto come ala in un attacco a 3, col passare del tempo ha sviluppato la capacità di giocare da prima punta, abbinando alla rapidità anche un'ottima struttura fisica, grazie anche ai suoi 185 cm di altezza.