Autorità e sicurezza per Daniele Orsato, arbitro di Juve-Roma che ieri ha chiuso la partita con quattro ammoniti: due per parte. Una gara nella quale prima dell'intervallo si erano accesi gli animi e a farne le spese è stato il collaboratore di Andrea Pirlo Roberto Baronio, espulso. Orsato però nella ripresa è riuscito a riprendere il polso della situazione riabbassando i toni e tenendo sotto controllo la situazione. Ha lasciato correre spesso anche su contrasti duri, e non ha mai dovuto richiedere l'intervento del Var.



