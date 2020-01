In questi momenti gli amici diventano fondamentali. Vicini e lontani. E Merih Demiral ce n'ha uno col quale condivide ogni giorno. Allenamenti e pranzi, viaggi e partite. Ma mica uno qualunque:. "Torna più forte" ha scritto Cristiano su una storia Instagram dopo il brutto infortunio di ieri subito dal difensore turco ( QUI i dettagli).- Una story con una frase e un abbraccio che rappresenta l'amicizia che c'è tra i due. Nata quasi per caso. Così:. Tutto vero. E il portoghese è diventato la lingua ufficiale tra i due. Battute ma anche consigli, per migliorare vicino al giocatore più forte al mondo.. Avrebbe voluto farlo anche oggi dopo il risultato degli accertamenti medici. Urlare di rabbia per quel maledetto crociato. La seconda parte di stagione sarà in salita per il difensore turco, ma con un amico come Ronaldo vicino è tutto più semplice.