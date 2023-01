La sua esperienza innon era cominciata per niente bene, e con il passare delle settimane sembrava che il suo destino fosse segnato. Ora, invece, l'aria sta cambiando per Denis, che alha iniziato a trovare un po' di spazio e a riscuotere apprezzamenti, in primis quello del tecnico Graham. Lo scorso 27 dicembre, dopo le apparizioni in Champions League e in Coppa di Lega, il tanto atteso esordio in campionato contro il, in cui ha fornito una buona prestazione strappando gli applausi dei tifosi. Ieri, invece, la seconda presenza consecutiva da titolare nel match con il, dove è risultato meno brillante ma si è comunque meritato la sufficienza.E l'allenatore dei Blues, da parte sua, non ha mancato di elogiarlo:", ha affermato convinto facendo sorridere anche la, squadrache il centrocampista svizzero ha lasciato la scorsa estate, proprio sul gong del mercato, con una formula di. La speranza dei bianconeri, infatti, è quella che il giocatore possa essere acquistato a titolo definitivo, così da poter fare cassa. Il Chelsea, da questo punto di vista, non si sta risparmiando, determinato a portare avanti per tutto il mese di gennaio una campagna acquisti faraonica: il portafoglio di Toddè aperto, il prossimo assegno potrebbe essere destinato alla Continassa...