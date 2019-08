La Premier League chiude il mercato. Sembrerà strano, per noi affacciati sul Mediterraneo che prolunghiamo le decisioni fin quanto duri il sole (2 settembre), ma in Inghilterra hanno scelto di fermare le trattative prima dell'inizio, domani, del campionato. Così, prima ancora del big match United-Chelsea di domenica, la vera data da segnare sul calendario resta quella odierna. Alle 17.00 ora inglese, 18.00 in Italia, chiude il mercato in entrata della Premier League.