Il 27 settembre è un giorno significativo per Alvaro Morata e la Juventus. O meglio, per Alvaro Morata alla Juventus. Il 27 settembre 2014 infatti l'attaccante spagnolo segnava il suo primo gol con la maglia bianconera. La prima Juve allegriana sbancava Bergamo (era ancora l'Atalanta di Colantuono) con un imperioso 3-0: doppietta di Carlitos Tevez e sigillo di Morata (subentrato a Llorente nella ripresa) con un colpo di testa su una palla morbida dalla destra di Roberto Pereyra. Stasera invece, contro la Roma, potrebbe esserci il secondo debutto juventino. Chissà di non bagnarlo con un'altra esultanza...