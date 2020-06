Oggi, alle 12, si decide il futuro prossimo del calcio italiano: è previsto l'inizio del Consiglio Federale che, tra le altre cose, all'ordine del giorno ha: "competizioni ufficiali professionistiche e dilettantistiche stagione sportiva 2019/20: provvedimenti conseguenti". La Lega Serie A presenterà la seguente proposta: se il campionato non potrà essere concluso sul campo, lo scudetto non sarà assegnato e non ci saranno retrocessioni a meno che non siano aritmetiche.



Gravina, presidente della Figc, aveva spiegato come i format dei campionati non potessero cambiare, con una A, quindi, sempre a 20 squadre. E se si vogliono bloccare le retrocessioni, non si possono avere delle promozioni. Cosa che ovviamente non soddisfa la Serie B. L'altra ipotesi, spinta da Gravina (oltre all'algoritmo), è quella che si possano giocare i playoff e i playout, previsti inizialmente in caso di sospensione temporanea.



Il Consiglio, inoltre, dovrà ratificare la proposta di Gravina di escludere dal campionato le squadre che non rispetteranno il protocollo medico. Tanti problemi da risolvere, quindi, in un Consiglio Federale che avrà tutti gli occhi puntati addosso.