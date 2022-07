si è fermato il 27 novembre 2021 un problema muscolare importante, è rientrato il 6 gennaio contro il Napoli e poi, il 9 contro la Roma, il nuovo duro, lungo e terribile infortunio: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Circa 8 mesi di stop. Con l'estate di mezzo per recuperare e tornare al meglio, per evitare incidenti e ricadute, ma oggi Chiesa ha messo nel mirino un obiettivo chiaro: rientrare, a settembre. Non si può ipotizzare una data precisa per il rientro, anche se lo stesso giocatore ha ammesso la speranza di iniziare il mese in gruppo, ma c'è una certezza:Il programma di settembre è fitto: la Fiorentina sabato 3, la prima in Champions in programma tra martedì 6 e mercoledì 7, il Monza il 18 prima delle Nazionali, appuntamenti in cui farsi rivedere ce ne sono. Altrimenti sarà ottobre, il 2 contro il Bologna allo Stadium.Si è tagliato le vacanze per rientrare il più in fretta possibile dopo l’intervento al crociato del gennaio scorso,Ha un programma personalizzato, che ricomincia oggi, con la speranza di potersi riaggregare ai compagni il più presto possibile. Impaziente com'è di ritrovare il campo e... Dusan, in campo, perché fuori si sono già visti più di una volta. Oggi il serbo, costretto a fatiche supplementari a stagione finita per curarsi dalla pubalgia, godrà ancora di qualche giorno riposo, ma continuerà a lavorare in Serbia con un preparatore personale che lo ha seguito durante tutta l’estate. Come spiega la Gazzetta, non ci sarà nemmeno Massimiliano Allegri, oggi, ma rientrerà con gran parte del gruppo dal 10 in poi.