La Juventus inizia pian piano a riprendere forma alla Continassa, con la fine delle partite delle Nazionali. Domani dovrebbe essere la giornata più affollata della settimana, mentre ieri hanno già fatto rientro a Torino Alex Sandro, Emre Can, Dybala, de Ligt, Ramsey e Szczesny. Da segnale, il gallese ha ripreso ieri gli allenamenti, ma ancora a parte dal resto del gruppo. Aspettando quindi gli italiani, Pjanic ed i sudamericani Cuadrado e Bentancur, la Juventus tornerà oggi in campo nel pomeriggio, per cominciare seriamente a lavorare in previsione della gara contro il Bologna di sabato. Aspettando di capire se anche CR7 si aggregherà al gruppo oggi o domani, Sarri avrà comunque a disposizione una buona fetta di squadra, seppur ancora privo di Bernardeschi, apparso in spolvero in Nazionale, ed in ballottaggio per una maglia da titolare contro i rossoblù.