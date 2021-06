A suo modo, quella di oggi è una data dal discreto peso specifico. 30 giugno: il contratto che lega Giorgio Chiellini alla Juventus è formalmente scaduto. Non è ancora tempo, però, per ripercorrere la storia del centrale con i colori bianconeri, dei saluti, dei giri di campo, degli striscioni dei tifosi. Si tratta, come detto, di un semplice passaggio formale, numeri e date che poco impattano sul reale, in questo caso. Secondo quanto riporta calciomercato.com, infatti, il rinnovo di contratto sarebbe poco più di una formalità. Nella prossima stagione, Chiellini sarà ancora uno dei punti di riferimento dello spogliatoio bianconero, con l’ambizione di trascinare la squadra al ritorno alla vittoria.



RUOLO – Il ruolo a cui Giorgio Chiellini punta è quello dell’attore protagonista. Un leader dello spogliatoio, certo, ma pronto a dare il suo contributo anche, e soprattutto, sul campo. L’idea è condivisa da Massimiliano Allegri che vorrà ridare solidità difensiva alla Juve e, per questo, punterà proprio su di lui. Senza esagerare, però, perché Chiellini andrà gestito e, dietro di lui, ci sarà bisogno di comprimari altrettanto affidabili.