La Juventus è al completo. Con l'arrivo di Higuain , tutti gli stranieri della rosa sono rientrati a Torino. Gruppo praticamente al completo quindi, anche se i giocatori rientrati dall'estero stanno osservando il periodo d'isolamento - 1 giorni - prima di andare ad allenarsi alla Continassa.- Dopo di lui toccherà a De Ligt e Szczesny, seguiti da Khedira e Matuidi e infine venerdì potranno lavorare alla Continassa anche i brasiliani Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo. A quel punto mancheranno solo Rabiot e Higuain, gli ultimi a rientrare in Italia (il francese giovedì e il Pipita il giorno dopo)., chiaramente ognuno con un programma diverso in base al giorno di rientro.- Oggi, come domenica scorsa, secondo quanto riporta Tuttosport la squadra avrà un giorno di riposo. Domani sarebbe dovuti iniziare gli allenamenti collettivi in piccoli gruppi, ma la richiesta da parte della lega di modificare il protocollo per la sicurezza ha lasciato tutto in stand by e si andrà avanti con sedute individuali.- La Juve ha preparato tutto in attesa dell'ok per partire con il lavoro in piccoli gruppi. Il Alcuni giocatori stanno già usufruendo del J Hotel messo a disposizione per l'occasione. La Juve si prepara per tornare a una condizione di semi-normalità, alla Continassa si continua a lavorare.