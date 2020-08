Rivoluzione Juve, l'arrivo di Andrea Pirlo rappresenta un punto di svolta per il futuro. Via un allenatore che ha vissuto anni e anni di gavetta e dentro chi ancora non si è mai seduto in panchina. Debutto assoluto dal punto più alto possibile. Prima però, bisognerà pianificare il lavoro insieme alla società in vista dell'apertura del mercato previsto per il 1° settembre.- Tra le priorità c'è sicuramente l'acquisto di un centravanti per sostituire Gonzalo Higuain. Da Milik a Lacazette, passando per Dzeko, Zapata e Jimenez; Pirlo valuterà con attenzione tutti i profili insieme ai dirigenti bianconeri per poi decidere su chi andare. QUI i motivi). E voi siete d'accordo? Ditecelo votando il nostro sondaggio . A destra potrebbe arrivare qualcuno in caso di partenza di Bernardeschi o Douglas Costa.- Altro ruolo da rinforzare sono le fasce, dove Cuadrado e Alex Sandro quest'anno hanno fatto gli straordinari.. Da quella parte De Sciglio convince poco per via della condizione fisica e probabilmente verrà ceduto.- Gli arrivi di Arthur e Kulusevski (che può giocare anche nel tridente d'attacco) non saranno gli unici acquisti a metà campo., nonostante la smentita del suo agente. Idee, proposte e piani per il futuro. Oggi incontro tra Pirlo e la società per pianificare il mercato, la nuova Juve prende forma.